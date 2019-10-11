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Определился игрок месяца в АПЛ

Определился игрок месяца в АПЛ
14:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард Арсенала Обамеянг признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

Согласно информации пресс-службы АПЛ, габонец Пьер-Эмерик Обамеянг выбран лучшим футболистом прошедшего месяца в чемпионате Англии. 

Его конкурентами были Рияд Марез и Кевин Де Брюйне из Ман Сити, Трент-Александр-Арнольд из Ливерпуля и представитель Тоттенхэма Сон Хин Мин.

В прошлом месяце форвард пять раз забивал в ворота соперников. Во многом благодаря ему коллектив Эмери находится в зоне Лиги чемпионов. 

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Габонец пришел в Арсенал зимой 2018 года из немецкой Боруссии. В нынешнем сезоне игрок сыграл десять игр, в которых отличился восемью голами. Всего же за Арсенал Пьер отыграл в АПЛ 57 матчей и забил 39 голов.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ман Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рияд Марез.
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