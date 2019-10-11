Скачать
Пятница, 11.10.2019
Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Все билеты на дебютный бой Усика в хэвивейте распроданы
Все билеты на дебютный бой Усика в хэвивейте распроданы
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Барселона намерена начать переговоры с Месси по новому контракту

Барселона намерена начать переговоры с Месси по новому контракту
14:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Каталонская Барселона намерена начать переговоры с Лионелем Месси по новому контракту.

Как сообщает Cadena Ser, руководство Барселоны хочет вновь сесть за стол переговоров с форвардом Лионелем Месси, чтобы обсудить новый контракт.

По данным источника, каталонцы хотят связать аргентинца соглашением до конца карьеры. Кроме того, после ухода из футбола имя Месси может еще 10 лет принадлежать бренду клуба.

Отмечается, что подобные переговоры велись и весной, но прекратились после того, как команда вылетела в Лиге чемпионов в игре против Ливерпуля.

Экс-игрок Металлиста: Манчестер Сити – это команда высшего уровня

Ранее сам Месси признался, что был период, когда он думал покинуть стан "блаугранас". В текущем сезоне нападающий забил один гол в Примере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
02 Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
03 Ястремская - Кудерметова: прогноз букмекеров на матч в Тяньцзине
04 Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
05 Заявка сборной Украины на матч с Литвой: есть неожиданности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь