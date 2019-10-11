Барселона намерена начать переговоры с Месси по новому контракту

Новости спорта:Каталонская Барселона намерена начать переговоры с Лионелем Месси по новому контракту.

Как сообщает Cadena Ser, руководство Барселоны хочет вновь сесть за стол переговоров с форвардом Лионелем Месси, чтобы обсудить новый контракт.

По данным источника, каталонцы хотят связать аргентинца соглашением до конца карьеры. Кроме того, после ухода из футбола имя Месси может еще 10 лет принадлежать бренду клуба.

Отмечается, что подобные переговоры велись и весной, но прекратились после того, как команда вылетела в Лиге чемпионов в игре против Ливерпуля.

Ранее сам Месси признался, что был период, когда он думал покинуть стан "блаугранас". В текущем сезоне нападающий забил один гол в Примере.