Экс-владелец Милана попал под следствие китайских властей

Новости спорта:Власти Китая начали расследование в отношении бизнесмена Ли Йонгхонг, который ранее был владельцем итальянского Милана.

Бывший владелец "Милана" Ли Йонгхонг попал под следствие китайских властей за предоставление ложной информации о его финансовом положении.

Ли купил "Милан" летом 2017 года у Сильвио Берлускони, но был вытеснен из клуба через год после того, как не смог выплатить кредит на 303 миллиона евро, с помощью которого он профинансировал покупку.

Как сообщает ANSA, между судами Милана и судебными органами в Китае был установлен контакт. Согласно распространенной информации, Ли обвиняют в предоставлении ложной информации и сокрытии его истинного финансового положения, пока он был владельцем россонери.

Также утверждается, что расследование началось более года назад, когда Guardia di Finanza были предупреждены о трех подозрительных сделках с участием Ли. Несмотря на это, он всегда утверждал, что его финансовое положение в порядке.