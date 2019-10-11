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Экс-владелец Милана попал под следствие китайских властей

Экс-владелец Милана попал под следствие китайских властей
16:47 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Власти Китая начали расследование в отношении бизнесмена Ли Йонгхонг, который ранее был владельцем итальянского Милана.

Бывший владелец "Милана" Ли Йонгхонг попал под следствие китайских властей за предоставление ложной информации о его финансовом положении.

Ли купил "Милан" летом 2017 года у Сильвио Берлускони, но был вытеснен из клуба через год после того, как не смог выплатить кредит на 303 миллиона евро, с помощью которого он профинансировал покупку.

Как сообщает ANSA, между судами Милана и судебными органами в Китае был установлен контакт. Согласно распространенной информации, Ли обвиняют в предоставлении ложной информации и сокрытии его истинного финансового положения, пока он был владельцем россонери.

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Также утверждается, что расследование началось более года назад, когда Guardia di Finanza были предупреждены о трех подозрительных сделках с участием Ли. Несмотря на это, он всегда утверждал, что его финансовое положение в порядке.

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Футбол, Новости футбола, ФК Милана, Ли Йонгхонг.
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