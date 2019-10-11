Его называют новым Бергкампом: Барселона нацелилась на голландского таланта

Новости спорта:Талантливый голландский форвард Донниэл Мален может перебраться из ПСВ в каталонскую Барселону.

Нападающий ПСВ Донниэл Мален в летнее трансферное окно может стать игроком Барселоны. Об этом сообщает издание AS.

По данным источника, каталонцы активно наблюдают за игрой 20-летнего футболиста. На данный момент, стоимость нидерландского форварда оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Мален провел 17 поединков в футболке ПСВ, забив 14 голов и совершив 5 ассистов. На счету футболиста имеется 2 матча и 1 гол в составе сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг форварда активно наблюдают Арсенал и Милан.