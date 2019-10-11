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Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020

Чехия - Англия: прогнозы букмекеров на матч отбора Евро-2020
15:54 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Англии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 сыграет против сборной Чехии.

В пятницу, 11 октября, сборные Чехии и Англии сойдутся в очном противостоянии в рамках 7-го тура отбора на Евро-2020. Поединок пройдет в Праге, на стадионе "Синобо".

Сборная Англии в случае победы над чешской сборной досрочно завоюет путевку в финальную часть чемпионата Европы 2020. Это будет второй матч этих команд в рамках отбора. В первом поединке уверенно выиграла команда Саутгейта со счетом 5:0. Англичане вообще очень уверенно проводят эту отборочную кампанию, одержав четыре победы в четырех матчах, обыграв Чехию 5:0, Черногорию 5:1, Болгарию 4:0 и Косово 5:3. 

У чехов в свою очередь шансы на выход из группы тоже неплохие, даже несмотря на крупное поражение в первом туре. В последующих поединках чехи набрали 9 очков и сейчас занимают вторую позицию в группе А. 

Турнирная таблица Группы А:

Чехи неплохо играют на родном стадионе, что увеличивают шансы набрать очки в противостоянии с англичанами, хоть и сделать это будет крайне сложно.

Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

Букмекеры вполне логично и заслуженно считают фаворитом этой встречи подопечных Гарета Саутгейта. Средние коэффициенты на этот матч следующие: победа Чехии - 5.85, ничья - 4.25, победа Англии - 1.65.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Чехия - Англия 1:3

Посмотреть поединок на ТВ все желающие смогут в прямом эфире на телеканале Футбол 2. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Украина активно готовится к матчу с Литвой (Видео)

Напомним, что сегодня также свой матч 7-го тура отбора на Евро-2020 сыграет сборная Украины против сборной Литвы. Этот мачт начнется также в 21:45.

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Сборная Англии, Сборная Чехии, Футбол, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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