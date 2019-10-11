Определен лучший игрок и тренер УПЛ в сентябре

Согласно информации с официального сайта УПЛ, лучшими в своих категориях стали игрок Зари Богдан Михайличенко и главный тренер Десны Александр Рябоконь.
Именно они выиграли голосование проводимое УПЛ. Защитник лугонского клуба был лучше, нежели Егор Картушов, Александр Филиппов, Карлос Де Пена, Мораес, Евгений Смирный, Марлос и Владислав Калитвинцев.
Наставник черниговской Десны обошел таких специалистов: Луиш Кашту, Виктор Скрипник и Алексей Михайличенко.
Стоит отметить, что Михайличенко набрал 34% голосов, вдвое больше, чем второй Алекксанд Филиппов, за которого было отдано 16% голосов.
Рябоконь набрал 41%, всего лишь на 1% опередив Виктора Скрипника.