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Агуэро рассказал о проблемах адаптации к футболу Гвардиолы

Агуэро рассказал о проблемах адаптации к футболу Гвардиолы
16:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Серхио Агуэро рассказал о процессе адаптации к футболу Пепа Гвардиолы.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро заявил, что ему пришлось перестраивать свой стиль игры, когда команду возглавил Пеп Гвардиола.

"Пеп попросил меня попробовать новый стиль игры, и мне пришлось адаптироваться. Это было нелегко, но у меня не было выбора".

"Моя игра полностью отличается от того, что я демонстрировал пять лет назад в Сити. Полная трансформация".

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"Когда Пеп прибыл, я был немного озадачен его интенсивностью, не всегда было легко понять, чего он хотел", — цитирует Агуэро Goal.

Ранее о последних результатах команды рассказал полузащитник Илкай Гюндоган.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Серхио Агуэро, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
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