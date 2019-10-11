Агуэро рассказал о проблемах адаптации к футболу Гвардиолы

Новости спорта:Аргентинский форвард Серхио Агуэро рассказал о процессе адаптации к футболу Пепа Гвардиолы.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро заявил, что ему пришлось перестраивать свой стиль игры, когда команду возглавил Пеп Гвардиола.

"Пеп попросил меня попробовать новый стиль игры, и мне пришлось адаптироваться. Это было нелегко, но у меня не было выбора".

"Моя игра полностью отличается от того, что я демонстрировал пять лет назад в Сити. Полная трансформация".

"Когда Пеп прибыл, я был немного озадачен его интенсивностью, не всегда было легко понять, чего он хотел", — цитирует Агуэро Goal.

Ранее о последних результатах команды рассказал полузащитник Илкай Гюндоган.