Пике в шутливой форме рассказал о временах Чигринского в Барселоне

Новости спорта:Испанский защитник Жерар Пике прокомментировал период, когда в Барселону пришел Дмитрий Чигринский.

Центральный защитник Барселоны Жерар Пике поделился воспоминаниями о работе с экс-игроком сборной Украины Дмитрием Чигринским.

"На одной из первых тренировок после его перехода я пытался дать ему несколько советов по игре в защите.

Он не владел испанским, поэтому я говорил с ним на полуанглийском, пытаясь донести смысл. Объяснял минут 15. Надеюсь, он понял, потому что мы больше никогда с ним не говорили после этого", – сказал Пике в эфире шоу La Resistencia.

Напомним, Чигринский выступал в составе Барселоны в течение сезона 2009/10, после чего вернулся в донецкий Шахтер.