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Дания - Швейцария: где и когда смотреть матч отбора на ЧЕ-2020

Дания - Швейцария: где и когда смотреть матч отбора на ЧЕ-2020
20:47 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Швейцарии в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 сыграет против сборной Дании.

В субботу, 12 октября, сборная Швейцарии встретится со сборной Дании в рамках квалификации чемпионата Европы 2020. Матч пройдет в Копенгагене.

Дания - Швейцария

Суббота, 12 октября. Начало матча - 19:00.

Стадион - "Телла Паркен". Прямая трансляция - канал "Футбол 2". Главный арбитр - Алексей Кульбаков.

Поединок Дания - Швейцария - это матч главных претендентов на выход из группы D в финальную часть чемпионата Европы. Дания на данный момент сыграла пять матчей и имеет в своем активе 9 баллов, что позволило ей расположиться на второй позиции в группе. У Швейцарии в свою очередь сыграно всего четыре матча и 8 очков в активе.

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В случае победы гостей, они смогут выйти в лидеры своей группы, чем существенно увеличат свои шансы попасть на Евро. Дания же, выиграв в матче против Швейцарии, аналогично, практически закроет вопрос попадания в финальную часть первенства Европы, так как далее у датчан матчи с Люксембургом и Гибралтаром и никто не сомневается, что в этих играх они смогут набрать 6 очков.

Турнирное положение команд в группе D:

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния с небольшим преимуществом именно хозяев поля. Средние коэффициенты на поединок следующие: победа Дании - 2.30, ничья - 3.20, победа Швейцарии - 3.35.

Посмотреть игру Дании и Швейцарии на ТВ все желающие смогут в прямом эфире на канале Футбол 2. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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