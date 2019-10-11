Представитель сборной Украины - игрок месяца в Шахтере

Новости спорта:Марлос признан лучшим игроком сентября в составе ФК Шахтер.

Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования за лучшего футболиста команды в сентябре. В первом месяце осени «горняки» провели 5 официальных матчей.

Всего в выборе лучшего игрока в социальных сетях клуба приняли участие 7 808 болельщиков.

Победил снова Марлос, которого поддержали 3 228 пользователей. Второе и третье места фактически разделили Жуниор Мораес (1 723) и Тайсон (1 719), а четвертым в опросе оказался Исмаили (1 138).

– Благодарю всех болельщиков за голоса, – сказал Марлос. – Очень рад, что завоевал с «Шахтером» столько титулов и индивидуальных наград. Каждый день я усердно работаю, чтобы помогать партнерам и вместе с командой достигать больших целей.

Марлос в сентябре забил «Олимпику», «Заре» и «Десне», а также внес в актив гол + пас за сборную в матче квалификации Евро-2020 с Литвой.