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Манчестер Юнайтед интересуется 15-летним форвардом

Манчестер Юнайтед интересуется 15-летним форвардом
22:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Юнайтед нашел необычное усиление атаки.

«Манчестер Юнайтед» интересуется 15-летним польским форвардом Каспером Козловским, сообщает Goal. Козловский в столь юном возрасте уже дебютировал во взрослом футболе. Он выходил на поле в матче команды «Погонь», занимающей первое место в Экстраклассе (высший дивизион чемпионата Польши).

По данным источника, тинейджером также интересуются клубы из Италии, Германии и Франции.

В прошлом сезоне Козловски выступал за дублирующий состав клуба в четвёртом дивизионе, но в концовке кампании его вызвали в основную команду. В итоге он дебютировал в возрасте 15 лет и 215 дней в матче с «Краковией».

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В текущем сезоне Козловски дважды выходил на замену. Текущий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года.

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Манчестер Юнайтед, Новости футбола, Оле Гуннер Сульшер, ФК Погонь, Каспер Козловски.
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