Лидер атаки Марселя не сыграет в этом году

Новости спорта:Французский нападающий Флориан Товен продолжает свое восстановление после тяжелой травмы.

Флориану Товену понадобится на восстановление после операции лодыжки не менее трех месяцев — до января следующего года.

"Операция прошла успешно, чему я рад, – цитирует футболиста Footmercato. – Жаль, что так долго буду вне игры, но главное — полностью восстановиться".

26-летний Товен за свою профессиональную карьеру выступал за Гренобль (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Бастию (50, 10), Ньюкасл (16, 1) и Марсель (233, 78).

В составе национальной сборной Франции провел 10 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира 2018 года.