Малиновский рассказал о своей адаптации в Аталанте

Новости спорта:Украинский футболист Руслан Малиновский рассказал о своей адаптации в итальянском чемпионате.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими впечатлениями от игры за команду из Бергамо.

"С Фиорентиной и Ромой полные матчи сыграл, и это за 3 дня, с Сассуоло 20 минут, в последнем матче 20 минут.

Но в Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь на тренировках. Если ты сыграл меньше тайма, то на тренировке даешь больший объем работы".

Сейчас чувствую себя в Аталанте хорошо", - сказал Малиновский.

Напомним, что Малиновский перебрался в Аталанту минувшим летом из Генка.

В данный момент игрок находится в расположении сборной Украины в рамках подготовки к матчам против Литвы и Португалии.