Скачать
Пятница, 11.10.2019
Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Все билеты на дебютный бой Усика в хэвивейте распроданы
Все билеты на дебютный бой Усика в хэвивейте распроданы
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Малиновский рассказал о своей адаптации в Аталанте

Малиновский рассказал о своей адаптации в Аталанте
17:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский футболист Руслан Малиновский рассказал о своей адаптации в итальянском чемпионате.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими впечатлениями от игры за команду из Бергамо.

"С Фиорентиной и Ромой полные матчи сыграл, и это за 3 дня, с Сассуоло 20 минут, в последнем матче 20 минут.

Но в Аталанте если ты меньше играешь, то больше работаешь на тренировках. Если ты сыграл меньше тайма, то на тренировке даешь больший объем работы".

Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

Сейчас чувствую себя в Аталанте хорошо", - сказал Малиновский.

Напомним, что Малиновский перебрался в Аталанту минувшим летом из Генка.

В данный момент игрок находится в расположении сборной Украины в рамках подготовки к матчам против Литвы и Португалии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заявка сборной Украины на матч с Литвой: есть неожиданности
02 Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
03 Ястремская - Кудерметова: прогноз букмекеров на матч в Тяньцзине
04 Федерер сравнялся с Надалем по количеству побед
05 Красюк назвал главную цель Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь