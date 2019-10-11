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Феллаини считает ошибкой увольнение Моуриньо из МЮ

Феллаини считает ошибкой увольнение Моуриньо из МЮ
18:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский хавбек Маруан Феллайни прокомментировал неутешительные результаты Манчестер Юнайтед в последнее время.

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», считает, что руководство «красных дьяволов» слишком быстро расстаётся с главными тренерами.

«Они назначали Дэвида Мойеса и не дали ему времени. Потом был Луи ван Гал, которому дали два года. Когда у нас начало получаться и мы выиграли Кубок Англии, его уволили, потому что клуб хотел быстро начать побеждать.

Считаю, что в «МЮ» поспешили с увольнением Жозе Моуринью. Тренеру нужно много футболистов, чтобы воплотить свою философию на поле. Он хотел построить команду, но его уволили спустя два с половиной года.

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Чтобы построить команду, нужно больше двух лет. Не знаю, что будет с Уле-Гуннаром Сульшером. Моуринью в первый сезон справился потрясающе, улучшил команду и побеждал. Потом было сложнее, но от старался», — цитирует Феллайни Daily Mail.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Маруан Феллайни, Новости футбола.
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