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Вратарь Реала ответил на слухи о своих психологических проблемах

Вратарь Реала ответил на слухи о своих психологических проблемах
19:00 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал слухи о его психологических проблемах.

Голкипер мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа заверил, что способен противостоять давлению прессы и болельщиков, которые недовольны его игрой за мадридский клуб.

"Я знаю, что значит быть игроком топ-уровня. Я очень счастлив, у меня нет никаких проблем с психологией. Я не чувствую нервозности. Журналистам стоит перестать писать такие вещи. Это неуважительно по отношению ко мне и к людям, у которых действительно есть подобные проблемы.

Болельщики Реала всегда требовательны, мы знаем это. Я сделаю все, чтобы они мне опять аплодировали. Я уже восстановился после болезни, чувствую себя отлично, хотя и потерял несколько килограммов", – цитирует Куртуа Mundo Deportivo.

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Напомним, что Куртуа перебрался из Челси в мадридский гранд летом 2018 года. Однако бельгийский голкипер до сих пор не вернулся на тот уровень игры, который сделал его одним из лучших вратарей мира.

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ФК Реал, Футбол, Сборная Бельгии, Новости футбола, Тибо Куртуа.
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