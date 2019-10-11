Легендарный сербский футболист отказался играть на родине

Новости спорта:Защитник римской Ромы Александр Коларов не намерен возвращаться играть в столицу Сербии.

Левый защитник "Ромы" Александр Коларов исключил возможность возвращения в Белград. "Я намерен закончить свою карьеру за границей", - утверждает футболист. Летом Коларов был связан с «Црвеной звездой» - клубом, в котором он начинал карьеру, но 34-летний игрок дал понять, что возврата не будет.

"Црвена звезда" - отличный клуб, за который я играл в детстве, - цитирует Коларова rts.rs.

Однако я не собираюсь возвращаться в сербский футбол. Я намерен закончить свою карьеру за границей".

Контракт Коларова с "Ромой" истекает в конце сезона, и Corriere dello Sport сообщает, что клуб хочет продлить соглашение до 2022 года. Тем не менее, сообщается, что Коларов готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в других клубах прежде, чем поставить подпись под новым контрактом с "Ромой".