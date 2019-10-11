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Легендарный француз станет новым тренером Лиона

Легендарный француз станет новым тренером Лиона
22:02 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалист Лоран Блан вероятнее всего станет новым тренером Лиона.

На этой неделе "Лион" официально объявил об увольнении Силвиньо. Виной всему стали неутешительные результаты французов, которые идут лишь на 15-й строчке во внутреннем чемпионате.

По данным RMC Sports, руководство команды уже определилось с заменой. Вероятней всего, новым тренером команды станет Лоран Блан.

Стороны уже провели первый этап переговоров, который завершился успехом. О назначении француза может быть объявлено в ближайшее время. Напомним, что Лоран Блан находится без работы уже 3 сезона подряд.

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Ранее сообщалось, что на пост наставник "Лиона" претендовал Жозе Моуриньо.

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Блан, ФК Лион, Футбол, Чемпионат Франции, Новости футбола.
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