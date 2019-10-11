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Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел

Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел
22:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший тренер мадридского Реала и миланского Интера Жозе Моуриньо поделился своим мнением о том, кто является лучшим футболистом.

Португальский тренер Жозе Моуриньо назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.

«Лучший футболист, которого я видел, — это бразилец Роналдо. Криштиану Роналду и Лео Месси имеют более длинные карьеры, они остаются на вершине каждый день на протяжении 15 лет. Но если говорить строго о таланте и мастерстве, никто не превосходит Роналдо.

Когда он играл в „Барселоне“ Бобби Робсона, я видел, что это самый сильный футболист из всех, кто встречался мне на футбольном поле», — приводит слова Моуриньо Marca со ссылкой на LiveScore.

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Последним местом работы Моуриньо был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды. С этого момента 56-летний португальский специалист находится без работы.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Роналдо, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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