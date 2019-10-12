Скачать
Суббота, 12.10.2019
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Все билеты на дебютный бой Усика в хэвивейте распроданы
Все билеты на дебютный бой Усика в хэвивейте распроданы
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Свитолина примет участие в Итоговом турнире WTA-2019
Свитолина примет участие в Итоговом турнире WTA-2019

Шевченко: Двойное спасибо стадиону за сумасшедшую поддержку

Шевченко: Двойное спасибо стадиону за сумасшедшую поддержку
07:35 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Шевченко поделился эмоциями после победного матча с Литвой.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Литвой (2:0) в квалификации Евро-2020.

«Поздравляю всю Украину с важной победой. Двойное спасибо стадиону за поддержку и сумасшедшую атмосферу. Профессионально подошли к матчу. Мы говорили, что нельзя сделать осечку, что должны добиться победы. Контролировали ход матча. Очень вдохновляет, что сыграли сбалансировано. Обошлось без травм. Хотелось бы забить больше, с лучшей реализацией это бы и сделали.

У нас не было задачи спешить куда-то. Стояла задача играть в нашу игру, сохранять позиции на поле, перемещать мяч. При правильном передвижении, мы всегда найдем дыры между линиями. Четко выполнили установку, а если бы спешили, то ошибались бы. Надо было держать правильный ритм, ребята справились с этим.

Караваев: Президент Динамо - максималист

Поле было очень непростое, скользкое. Я сказал, чтобы Малиновский бил со штрафного даже во вратарский угол, но чтобы игроки шли на добивание. Все знают о его штрафных ударах. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:0 Литва: События матча (Видео)
02 Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел
03 Пике в шутливой форме рассказал о временах Чигринского в Барселоне
04 Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
05 Легендарный украинский тренер: Шахтер обязан отпустить Степаненко в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь