Шевченко: Двойное спасибо стадиону за сумасшедшую поддержку

Новости спорта:Андрей Шевченко поделился эмоциями после победного матча с Литвой.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Литвой (2:0) в квалификации Евро-2020.

«Поздравляю всю Украину с важной победой. Двойное спасибо стадиону за поддержку и сумасшедшую атмосферу. Профессионально подошли к матчу. Мы говорили, что нельзя сделать осечку, что должны добиться победы. Контролировали ход матча. Очень вдохновляет, что сыграли сбалансировано. Обошлось без травм. Хотелось бы забить больше, с лучшей реализацией это бы и сделали.

У нас не было задачи спешить куда-то. Стояла задача играть в нашу игру, сохранять позиции на поле, перемещать мяч. При правильном передвижении, мы всегда найдем дыры между линиями. Четко выполнили установку, а если бы спешили, то ошибались бы. Надо было держать правильный ритм, ребята справились с этим.

Поле было очень непростое, скользкое. Я сказал, чтобы Малиновский бил со штрафного даже во вратарский угол, но чтобы игроки шли на добивание. Все знают о его штрафных ударах.