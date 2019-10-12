Караваев: Президент Динамо - максималист

Новости спорта:Александр Караваев рассказал, чем Динамо отличается от его предыдущих клубов.

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о своих впечатлениях от перехода в состав киевского клуба.

- Я понимаю, что пришел в клуб, где ставятся только максимальные задачи: бороться за все трофеи, выигрывать во всех матчах. В моей карьере нет серьезных наград, поэтому переход в «Динамо» - серьезный шаг. Еще больше появляется мотивации побеждать.

- У вас было несколько вариантов продолжения карьеры. Почему выбрали именно «Динамо»?

- На меня повлияло желание тренерского штаба и руководства клуба видеть меня в команде. «Динамо» было очень активным и настойчивым, поэтому переход в киевский клуб меня заинтересовал. Недолго думал, сразу согласился на предложение.

- У вас довольно быстро прошла адаптация в новой команде. Что вам помогло влиться в коллектив?

- Не было ничего сложного. Многих ребят знаю по сборной Украины. С иностранцами знаком, встречались на поле неоднократно. Поэтому, когда прибыл в команду, все друг друга знали. Остается теперь постоянно играть, чтобы наладить взаимопонимание на поле.

- Что в «Динамо» отличного от тех клубов, где вы раньше играли?

- Здесь качество на первом месте. Большое количество игроков высокого уровня, дисциплина, ответственность. И, конечно, прекрасные условия для работы. К нам приезжал президент клуба Игорь Суркис, напомнил о задачах команды, сказал, что всегда с нами.

Он очень поддерживает. Заметно, что тренеры и президент «Динамо» - максималисты. Нет другого варианта, как играть на пределе возможностей, выступать за честь клуба. Чувствуется и поддержка болельщиков