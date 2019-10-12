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Ярмоленко: В первой игре с ними было легче

Ярмоленко: В первой игре с ними было легче
07:48 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидер сборной Украины заявил, что в первой игре с литовцами было легче.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, за счет чего удалось обыграть Литву (2:0) в квалификации Евро-2020.

«Самым тяжелым было взломать оборону, ведь соперник хорошо оборонялся. У нас не было много моментов. Хорошо, что удалось забить в первом тайме, после этого спал груз ответственности. После этого играли по счету.

Литва играла хорошо, было тяжело атаковать. Практически все зоны были закрыты. В первом матче с Литвой было легче.

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Мы знаем, за счет чего играть. Выполнили тренерскую установку. Знали, что моменты появятся, ведь литовцы не могли весь матч обороняться. Моменты-то появятся, но, главное, их реализовать. Что мы и сделали.

Добились того, чего хотели. Теперь надо отдохнуть и готовиться к Португалии», — сказал Ярмоленко.

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Евро-2020, Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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