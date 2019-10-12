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Главный тренер Литвы: Украина - отличный пример для нас

Главный тренер Литвы: Украина - отличный пример для нас
12:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вальдас Урбонас считает, что его игрокам стоит брать пример с игры нашей сборной.

Главный тренер национальной команды Литвы Вальдас Урбонас дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 со сборной Украины.

«Мы сделали выводы после матча в Вильнюсе и скорректировали свой состав. Думаю, некоторым футболистам удалось себя проявить. Мы немного сдерживали украинцев в контроле мяча на нашей половине поля.

Но, по моему мнению, сегодня всё решило высокое индивидуальное мастерство украинских игроков. Думаю, сборная Украины является прекрасным примером для нас», — приводит слова Урбонаса пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Украина, набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу группы B, Литва (1) занимает последнее, пятое место.

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Сборная Литвы, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Вальдас Урбонас.
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