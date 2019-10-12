Игрок сборной Португалии: Хотим победить в Украине

Новости спорта:Защитник Португалии заявил, что в Украине его сборная будет нацелена только на победу.

Защитник сборной Португалии Нельсон Семеду прокомментировал победу над Люксембургом (3:0) и рассказал о задачах команды.

"Мы выполнили свою задачу в этом матче. Мы провели хороший поединок и полностью доминировали. Мы забили три гола. Теперь нужно думать о следующем матче. Хотим победить в Украине.

Первые 15 минут были очень хорошими. Мы продемонстрировали силу и скорость, мы открыли счет и немного сбавили обороты.

Соперник пытался играть в свою игру и создать нам проблемы. Но, думаю, мы провели великолепный матч", – рассказал Семеду в интервью официальному сайту УЕФА.