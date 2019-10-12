Кришитану Роналду забил 700-й гол в карьере (Видео)

Новости спорта:Гол в ворота Люксембурга стал юбилейным для Криштиану Роналду.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга (3:0) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Этот гол стал 700-м в карьере португальца. Для того, чтобы достичь этой цифры, португальцу потребовалось 973 игры, он забивал в 458 из них. В общей сложности он забивал в 12 различных турнирах.

Роналду забил 5 мячей в 31 матче за «Спортинг», 118 мячей в 292 играх за «Манчестер Юнайтед».

Также Роналду забил 451 мяч в 438 матчах за мадридский «Реал», 32 гола за 51 игру в «Ювентусе» и 94 раза форвард отличился в 161 матче за сборную Португалии.

Чаще всего Роналду забивал в ворота «Севильи» (27), «Атлетико» (25), «Хетафе» (23), «Сельты» (20) и «Барселоны» (18).