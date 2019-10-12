Малиновский: Голы посвящаю жене и будущей дочке

Новости спорта:Руслан Малиновский назвал тех, кто больше всего его мотивирует.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Литвой в матче отбора на Евро-2020 (2:0).

"Шевченко поздравил команду с результатом. Мы выполнили задачу, хотели сегодня заработать три очка любой ценой. Думаю, что еще часик можно попраздновать, а уже с завтрашнего дня готовится на Португалию. У нас самое интересно еще впереди".

Какие ощущения после забитых голов?

"Отличные. Думаю, что Мораес очень здорово сыграл в том эпизоде. Он красиво отдал пяткой, соперник не ожидал. Голкиперу Литвы было тяжело в таком моменте. Второй мяч – заслуга Сани Зинченко и Коли Матвиенко, они там обзор вратарю закрыли.

Голы посвящаю своей жене и нашей будущей дочке. Супруга сейчас беременна, ей очень тяжело дома одной. Но она молодец, со всем справляется".

Были ли сомнения во время исполнения штрафного?

"У меня же еще не было ударов с такой позиции. С другого фланга Женя Коноплянка бьет, в основном. А вот именно с такой позиции, возле штрафной, - это первый момент. Конечно, хорошо пробил. Сначала думал бить через стенку, но потом поставил мяч, посмотрел, где находится вратарь. Он не видел мяча в момент удара, ему тяжело было среагировать".

Украина уже почти вышла в финальную часть Чемпионата Европы. Как это прокомментируете?

"У нас впереди еще две игры, хотим насладиться. Сейчас будем играть с хорошим соперником, чемпионом Европы. Конечно, все футболисты любят играть в топ-матчах против топ-футболистов. У хороших игроков и мышление быстрее, и передачи, и техническая сторона. В Киеве будет полный стадион, будет приятно там играть", - заявил Малиновский после матча.