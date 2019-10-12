Скачать
Суббота, 12.10.2019
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Малиновский: Голы посвящаю жене и будущей дочке
Малиновский: Голы посвящаю жене и будущей дочке
Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)

Барселона ищет замену Суаресу

Барселона ищет замену Суаресу
10:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сразу пять потенциальных кандидатов могут заменить Суареса на острие атаки Барселоны.

«Барселона» рассматривает варианты подписания форварда, который стал бы заменой Луису Суаресу, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба готово выделить солидную сумму на покупку нового нападающего.

Однако, когда это случится, будет зависеть от производительности уругвайца.

Криштиану Роналду забил 700-й гол в карьере

Если он убедит в своей состоятельности, вопрос о трансфере нового игрока в линию атаки будет отложен до 2021 года, если нет — приоритетной трансферной целью сине-гранатовых по окончании текущего сезона будет один из пяти форвардов: Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, АПЛ, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:0 Литва: События матча (Видео)
02 Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел
03 Пике в шутливой форме рассказал о временах Чигринского в Барселоне
04 Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
05 Шевченко: Двойное спасибо стадиону за сумасшедшую поддержку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь