Барселона ищет замену Суаресу

Новости спорта:Сразу пять потенциальных кандидатов могут заменить Суареса на острие атаки Барселоны.

«Барселона» рассматривает варианты подписания форварда, который стал бы заменой Луису Суаресу, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба готово выделить солидную сумму на покупку нового нападающего.

Однако, когда это случится, будет зависеть от производительности уругвайца.

Если он убедит в своей состоятельности, вопрос о трансфере нового игрока в линию атаки будет отложен до 2021 года, если нет — приоритетной трансферной целью сине-гранатовых по окончании текущего сезона будет один из пяти форвардов: Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер»).