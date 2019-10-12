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Саутгейт назвал причины поражения от Чехии

Саутгейт назвал причины поражения от Чехии
11:27 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник сборной Англии рассказал, почему его подопечные уступили Чехии.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Чехии (1:2) в матче отбора на Евро-2020.

«Было тяжело. Мы не сделали достаточно для победы. Наше выступление было недостаточно хорошим. Все просто. Вероятно, мы должны были добыть ничью, но пропущенный гол в концовке был типичным для тех возможностей, которыми мы не воспользовались.

Должны признать, что выступили недостаточно хорошо. Пытались внести изменения в первом тайме, но это не сработало так, как могло.

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Мы начали вторую половину намного лучше. У нас были шансы выиграть матч, но мы слишком часто отдавали мяч», - сказал Саутгейт.

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Сборная Англии, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, Гарет Саутгейт.
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