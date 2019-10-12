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Виллаш-Боаш заявил, когда планирует завершить тренерскую карьеру

Виллаш-Боаш заявил, когда планирует завершить тренерскую карьеру
12:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Португалец, скорее всего, устал от тренерской работы.

Наставник Марселя Андре Виллаш-Боаш рассказал о своих дальнейших планах тренерской карьеры.

«Хотелось бы стать президентом Порту. На этой неделе у меня десятилетие, как я работаю тренером. Надеюсь, что удастся закончить карьеру с трофеем. Вероятнее всего, Марсель станет моим последним клубом», — приводит слова Виллаш-Боаша RMC Sport.

Напомним, что португалец в разные годы возглавлял в Порту, Челси, а также Тоттенхэм и Зенит.

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Виллаш-Боаш возглавил Марсель летом этого года года. В текущем сезоне провансальцы набрали 13 очков и занимают 8 позицию в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч команда проведет 20 октября против Страсбурга.

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Все по теме:

ФК Зенит, ФК Марсель, Андре Виллаш-Боаш, Лига 1, Чемпионат Франции, Новости футбола, ФК Порто.
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