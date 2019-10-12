В Европе может появиться стадион имени Роналду

Новости спорта:Стадион "Жозе Алваладе" в Лиссабоне может быть переименован в честь Криштиану Роналду.

Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерико Варандас сообщил, что в клубе готовы переименовать стадион "Жозе Алваладе" в честь бывшего игрока команды Криштиану Роналду.

"Это вопрос, который мы не откладываем в долгий ящик. Очевидно, мы будем очень гордиться тем, что его имя будет связано с нами. Криштиану является и всегда будет одним из величайших символов в истории нашего клуба. Мы уже отразили его главные ценности на стенах молодёжной академии, сделав акцент на страсти, пожертвовании, дисциплине, лидерстве и решимости.

Безусловно, Криштиану — лучший португальский игрок всех времён и один из лучших атлетов в истории спорта", — приводит слова Варандаса Football Italia со ссылкой на Tuttosport.