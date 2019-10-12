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Сабо о матче Украина - Литва: Такой полузащиты у нашей сборной не было

Сабо о матче Украина - Литва: Такой полузащиты у нашей сборной не было
13:14 Сегодня Телеграф Динамомания

Новости спорта:Йожеф Сабо прокомментировал матч 7-го тура отбора на ЧЕ-2020.

Эксперт канала Йожеф Сабо в эфире программы "Футбол NEWS" прокомментировал победу сборной Украины над Литвой.

- Поздравляю команду с прекрасной игрой. Она доставила нам удовольствие. Мы рассчитывали, что выиграем. Литва слабее нашей сборной. Тренерский состав не дал расслабиться игрокам перед такой игрой. Было видно, что ребята играли очень здорово. Могли забить литовцам и пять мячей. Никто не получил травму. Сейчас все думают о матче с Португалией в понедельник.

Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)

Сидорчук - молодец. На сегодняшний день он один из немногих опорных полузащитников, который стал основным в "Динамо". Коноплянка только набирает ход в "Шахтере". Я восхищен нашей средней линией. Такой полузащиты у нашей сборной не было. Появление в команде Марлоса - великое дело. Он прекрасно понимает Малиновского и Зинченко. Появился Ярмоленко, который набрал форму.

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Украина-Литва, Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Йожеф Сабо, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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