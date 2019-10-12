Лидер сборной Украины: С Португалией будем играть на победу

Новости спорта:Руслан Малиновский заявил, что с португальцами Украина рассчитывает взять 3 очка

еперь нам нужно хорошо отдохнуть и восстановиться к игре с Португалией. После того, как мы забили второй мяч, мы начали немного экономить силы.

И хотя сегодня я отдал много сил за 90 минут, не думаю, что это будет проблемой в матче с португальцами.

Не могу выделить явного фаворита в предстоящем поединке. Мы будем играть дома, при полном стадионе, поэтому шансы - 50 на 50. Мы будем играть в свою игру, а результат... Посмотрим. Будем играть на победу, но ничья, думаю, тоже будет положительным результатом", - подытожил полузащитник украинской команды.

Напомним, что поединок сборных Украины и Португалии в рамках отбора Евро-2020 состоится 14 октября в Киеве на НСК"Олимпийский" (начало - в 21.45).