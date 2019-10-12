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Сборная Украины провела тренировку перед вылетом в Киев

Сборная Украины провела тренировку перед вылетом в Киев
14:03 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:После вчерашней победы над Литвой сегодняшний день игроки сборной Украины начали с тренировок и восстановительных процедур.

Игроки стартового состава матча с Литвой имели восстановительные процедуры, а тот, кто хотел, - еще и реабилитационные упражнения в тренажерном зале. Зато остальные 13 исполнителей, которые вышли на замену или вообще не участвовали в игре, провели тренировки на хорошо знакомом "Солнечном".

В течение часового занятия ребята получили достаточно физической нагрузки, чтобы сравняться в тонусе с игроками вчерашней "основы". Вместе с футболистами занимались и все члены тренерского штаба.

После обеда национальная команда будет готовиться к отъезду. Вылет чартерного рейса "Харьков-Киев" запланировано на 17.30. Через час сборная рассчитывает прибыть в столицу и поселиться в отеле "Опера".

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Матч против Португалии пройдет 14-го октября.

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