Моуриньо был вынужден согласиться на покупку Фреда из Шахтера

Новости спорта:Бразилец Фред был единственным вариантом для усиления полузащиты "Манчестер Юнайтед".

Экс-менеджер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо одобрил переход хавбека "Шахтера" Фреда летом 2018 года по той причине, что это было единственной возможностью усилить центральную линию поля команды.

У руководства "Манчестер Юнайтед" не существовало реальных альтернатив по трансферам центральных хавбеков, из-за чего Моуриньо был вынужден согласиться на покупку Фреда, к которой, как сообщалось ранее, был изначально не сильно расположен.

Напомним, летом минувшего года Фред перешел в "Манчестер Юнайтед" за 59 миллионов евро, но закрепиться в новой команде не смог до сих пор. В настоящий момент Transfermarkt оценивает футболиста всего в 25 миллионов евро, хотя на момент ухода из "Шахтера" эта цифра была равна 32 миллионам.

В нынешнем сезоне АПЛ Фред появлялся на поле лишь в 4 матчах, причем только в одном – в стартовом составе.