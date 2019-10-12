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Виллаш-Боаш назвал финансовое положение дел своей команды "бедственным"

Виллаш-Боаш назвал финансовое положение дел своей команды "бедственным"
14:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш объяснил, почему не стоит ждать усиления во время зимнего трансферного окна.

Андре Виллаш-Боаш заявил, что Марсель находится в бедственном финансовом положении, но при этом заверил, что не намерен покидать клуб — сообщает RMC Sport.

“Главная наше проблема в том, что клуб находится в бедственном финансовом положении, – сказал тренер Марселя в интервью France 3 Provence-Alpes-Cote d'Azur. – И ждать кадрового усиления уже в январе не приходится. Об этом я узнал от президента и владельца клуба. Надеюсь, это временные трудности, и не собираюсь покидать команду, в которой меня так тепло приняли".

Также 41-летний специалист рассказал о своих планах на будущее: "Я праздную десятилетие тренерской деятельности. Вообще я планирую тренировать на протяжении 15-ти лет, так что у меня есть еще 5, которые я хотел бы провести в Марселе. А потом у меня есть желание стать президентом Порту".

Виллаш-Боаш заявил, когда планирует завершить тренерскую карьеру

После девяти туров Лиги 1 Марсель занимает восьмое место, отставая от лидирующего ПСЖ на 8 очков.

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ФК Марсель, Андре Виллаш-Боаш, Футбол, Новости футбола.
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