18 голов в 11 матчах: Реал нацелился на форварда, взбудоражившего Европу

Новости спорта:Нападающий австрийского клуба РБ Зальцбург Эрлинг Холанд вызвал интерес со стороны мадридского Реала.

Норвежский форвард РБ Зальцбург Эрлинг Холанд входит в сферу интересов Реала, утверждает AS.

Эрлинг в нынешнем сезоне забил 18 голов в 11 матчах. Он приковал к себе внимание многих клубов Европы благодаря хет-трику в ворота Генка и голу Ливерпулю в Лиге чемпионов.

Делами 194-сантиметрового форварда занимается его отец, однако консультации ему оказывает небезызвестный Мино Райола.

Прошлым летом Эрлинг отказал Ювентусу, а следующим, если Оле-Гуннар Солскьяер останется тренером Манчестер Юнайтед, охотиться за норвежцем будут уже "красные дьяволы". Солскьяер хорошо знаком с Холандом по совместной работе в Мольде.

Также интерес к Холанду приписывают все тому же Ювентусу и Наполи.