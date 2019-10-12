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18 голов в 11 матчах: Реал нацелился на форварда, взбудоражившего Европу

18 голов в 11 матчах: Реал нацелился на форварда, взбудоражившего Европу
15:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий австрийского клуба РБ Зальцбург Эрлинг Холанд вызвал интерес со стороны мадридского Реала.

Норвежский форвард РБ Зальцбург Эрлинг Холанд входит в сферу интересов Реала, утверждает AS.

Эрлинг в нынешнем сезоне забил 18 голов в 11 матчах. Он приковал к себе внимание многих клубов Европы благодаря хет-трику в ворота Генка и голу Ливерпулю в Лиге чемпионов.

Делами 194-сантиметрового форварда занимается его отец, однако консультации ему оказывает небезызвестный Мино Райола.

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Прошлым летом Эрлинг отказал Ювентусу, а следующим, если Оле-Гуннар Солскьяер останется тренером Манчестер Юнайтед, охотиться за норвежцем будут уже "красные дьяволы". Солскьяер хорошо знаком с Холандом по совместной работе в Мольде.

Также интерес к Холанду приписывают все тому же Ювентусу и Наполи.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, ФК Зальцбург, Эрлинг Холанд.
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