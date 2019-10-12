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Испанский футболист сравнил Гвардиолу и Симеоне

Испанский футболист сравнил Гвардиолу и Симеоне
15:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Родри назвал, чем похожи Симеоне и Гвардиола

Полузащитник Манчестер Сити Родри поделился своим мнением относительно работы под руководством Хосепа Гвардиолы, сравнив его с Диего Симеоне, с которым футболист работал в Атлетико.

"Я думаю, что они очень похожи – в том, что всегда хотят выигрывать. Они хотят, чтобы их игроки всегда были готовы, сосредоточенны. Они никогда не сдаются, ни на одну секунду. Они всегда оказывают давление, это единственный способ добиться успеха".

"Конечно, у них есть разные подходы, разные способы работы, различия в видении игры, ее интерпретации. Но это же хорошо для футбола, что можно так по-разному смотреть на игру. Если тренер продолжает выигрывать, значит, он делает свою работу хорошо", — приводит слова испанца ESPN.

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В текущем сезоне Родри отыграл 11 матчей за "горожан", отметившись 1 голом.

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ФК Манчестер Сити, ФК Атлетико М, АПЛ, Диего Симеоне, Пеп Гвардиола, Родри.
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