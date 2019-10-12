Самый дорогой вратарь мира выразил желание вернуться в родной клуб

Новости спорта:Вратарь лондонского Челси Кепа Аррисабалага рассматривает вариант возвращения в свой родной клуб.

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага выразил желание вернуться в "Атлетик" Бильбао после того, как его английский этап карьеры завершится.

"Конечно, я бы хотел вернуться в "Атлетик". Я не знаю, когда или как это может произойти, но я бы определенно хотел снова поиграть за "Атлетик". Я сохранил отличные воспоминания об этом клубе", — цитирует Кепу The Sun.

Напомним, Кепа перебрался в "Челси" летом 2018-го года за рекордные для вратаря 80 миллионов евро. Его контракт с "синими" рассчитан до 2025 года.

В последнее время Аррисабалага стал выигрывать конкуренцию у Давида Де Хеа за место в основе сборной Испании, отыграв в 4 из 6 матчах матчей отбора к Евро-2020.