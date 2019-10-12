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В этот день, в 1996 году, Роналдо забил лучший гол в своей карьере (Видео)

В этот день, в 1996 году, Роналдо забил лучший гол в своей карьере (Видео)
15:29 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразилец Роналдо 12 октября 1996 года забил, как он считает, лучший гол в своей карьере.

Легендарный экс-форвард Барселоны и мадридского Реала Роналдо забил множество голов в своей карьере, но один гол он считает самым лучшим. 

Этот гол бразильский форвард забил 12 октября в далеком 1996 году, когда он защищал цвета Барселоны. Случилось это в поединке чемпионата Испании против Компостелы. 

Видео гола Роналдо: 

Роналдо в одном из интервью признался, что именно этот гол он считает лучшим голов в своей карьере. 

Кроме того, Роналдо заявил, что он жалеет, что этот гол был забит не за мадридский Реал, так как именно "королевский" клуб ему ближе, нежели каталонский. 

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- Этот гол получился идеальным, – цитирует AS Роналдо. – Все получилось так, как я и задумывал. Каждый элемент удался. Но мне очень жаль, что я не забил этот гол будучи игроком "Реала".

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Напомним, ранее сообщалось, что португальский форвард Криштиану Роналду забил свой 699-й гол в карьере, однако испанское издание Marca и мадридский Реал считают, что это был его 700-й гол.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Роналдо, Новости футбола.
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