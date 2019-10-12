Милан намерен приобрести перспективного турецкого защитника

Новости спорта:Турецкий защитник Зеки Челик может перебраться из Лилля в итальянскую Серию А.

Руководство Милана хочет сделать предложение Лиллю относительно покупки правого защитника Зеки Челика, сообщает Tuttosport.

По данным источника, цена вопроса за 22-летнего турецкого футболиста составит 20 миллионов евро. В текущем сезоне Лиги 1 фулбэк провел семь матчей.

Также отмечается, что новый тренерский штаб "россонери" недоволен игрой Андреа Конти и Давиде Калабрии, намереваясь закрыть эту позицию с помощью Челика.

Кроме того, агент другого крайнего защитника, Риккардо Родригеса, отрицает, что футболист покинет Милан будущей зимой.