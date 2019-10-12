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Легенда Ромы рекомендовал Раньери на должность тренера Сампдории

Легенда Ромы рекомендовал Раньери на должность тренера Сампдории
16:14 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Клаудио Раньери близок к назначению на пост главного тренера Сампдории.

Руководство "Сампдории" назначило Клаудио Раньери на пост главного тренера команды, предварительно спросив совета у экс-игроков Франческо Тотти и Антонио Кассано, утверждает итальянская пресса.

Детали контракта тренера были согласованы и ожидается, что Раньери будет официально представлен сегодня.

По информации Il Secolo XIX, президент "Сампдории" Массимо Ферреро не был уверен в том, что ему нужно нанимать на работу бывшего тренера "Ромы", который также работал в "Нанте", "Фулхэме" и "Лестере".

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Однако владелец клуба поговорил с бывшими игроками "Ромы" Тотти и Кассано, чтобы спросить совета. В процессе разговора он получил положительные отзывы о подходе Раньери к работе с командами.

Любопытно, что дебют Раньери состоится против его бывшего клуба "Ромы" 20 октября в день его 68-го дня рождения.

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Все по теме:

Серия А, Футбол, ФК Сампдория, Франческо Тотти, Новости футбола, Клаудио Раньери.
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