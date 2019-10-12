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Защитник сборной Украины рассказал о задаче на матч с Португалией

Защитник сборной Украины рассказал о задаче на матч с Португалией
16:28 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник Сергей Болбат рассказал о задачах сборной Украины в игре с Португалией.

Сборная Украины в 7-м туре отборочного цикла Евро-2020 в Харькове одержала победу над командой Литвы (2:0). Итог поединка прокомментировал защитник "сине-желтых" Сергей Болбат.

"Очень важно было забить мяч. После этого сразу же стало легче, как бы выдохнули. С этого момента игра полностью перешла под наш контроль. В итоге, забили еще один, выиграли и взяли три очка. Сделали то, что должны были сделать.

По поводу выхода в финал Евро-2020 я считаю, что не нужно торопить события. Мы делаем шаг за шагом. В каждом матче играем на победу, чтобы порадовать наших болельщиков. Поэтому давайте в конце отборочного цикла посмотрим на результат.

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Поздравил ли Малиновского в раздевалке? А как его поздравлять? Такая колотуха. Он может выйти два удара сделать и три очка принести. Что касается предстоящей игры с Португалией — мы не спешим впереди паровоза. У нас была задача сегодня выиграть. Мы это сделали и теперь спокойно будем готовиться к следующей игре. Вне зависимости, Португалия или другая сборная у нас задача одна – победа", — сказал Сергей Болбат в интервью "Команде №1".

Украина примет Португалию в понедельник, 14 октября. Встреча пройдет в Киеве.

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Все по теме:

Сборная Португалии, Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Сергей Болбат.
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