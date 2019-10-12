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Легенда Шахтера: Удивил выход Мораеса в основе на матч с Литвой

Легенда Шахтера: Удивил выход Мораеса в основе на матч с Литвой
16:53 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал решение Шевченко выпустить Мораеса на матч с Литвой в стартовом составе.

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал стартовый состав национальной команды на матч квалификации Евро-2020 с Литвой (2:0).

"Выход в основе Мораеса меня немного удивил, так как при закрытой игре литовцев вскрывать оборону гостей, возможно, было бы легче с Романом Яремчуком.

Но, как мы видим по итогам, ставка на выбранный состав Андреем Шевченко себя оправдала и украинцы достигли желаемого результата. Особых моментов у Мораеса не было, но он хорошо поработал на команду и, конечно же, нельзя не отметить его шикарный голевой пас на Малиновского в моменте с первым голом", – поделился Воробей в комментарии Команда№1.

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Напомним, сборная Украины вчера одолела Литву 2:0 и уже через несколько дней принимать в Киеве чемпионов Европы – сборную Португалии. Матч начнется в 21:45.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол, Андрей Воробей, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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