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Миланские гранды намерены бесплатно заполучить хавбека МЮ

Миланские гранды намерены бесплатно заполучить хавбека МЮ
17:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сербский хавбек Манчестер Юнайтед Неманья Матич может перебраться в итальянский чемпионат.

«Манчестер Юнайтед» не готов продлевать контракт с сербским полузащитником Неманьей Матичем, соглашение сторон истекает в июле 2020 года. Манкунианцы настроены продать игрока зимой, но итальянские «Интер» и «Милан» попробуют заполучить футболиста бесплатно, сообщает Calciomercato.com

«Интер», где уже играют бывшие партнёры Матича — чилийский форвард Алексис Санчес и бельгиец Ромелу Лукаку, проявляет наибольший интерес к игроку.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте лично заинтересован в переходе серба, с которым знаком по работе в «Челси».

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Матич перешёл в «МЮ» из «Челси» в 2017 году. В этом сезоне серб потерял место в стартовом составе команды. Ранее Матич защищал цвета «Челси», «Бенфике», «Витессе», «Кошице» и «Колубаре». Всего за свою карьеру провёл 435 матчей, в которых забил 25 голов.

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ФК Интер (Милан), ФК Милан, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Неманья Матич.
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