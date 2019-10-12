Лидер Наполи - главная цель МЮ на трансферном рынке

Новости спорта:Сенегальский защитник Калиду Кулибали может перебраться из Наполи в Манчестер Юнайтед.

Защитник Наполи Калиду Кулибали возглавил шорт-лист Манчестер Юнайтед на летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Express.

По данным источника, боссы "манкунианцев" недовольны игрой купленных игроков обороны. В клубе считают, что Гарри Магуайр не сумеет решить проблемы в центре защиты.

Также отмечается, что среди потенциальных кандидатов на эту позицию находится игрок Бенфики Рубен Диаш.

В текущем сезоне Кулибали провел за неаполитанцев семь матчей во всех турнирах, а последние игры пропустил из-за травмы.

Ранее сам сенегалец рассказал о целях Наполи на текущий сезон в чемпионате Италии.