Лидер Наполи - главная цель МЮ на трансферном рынке

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17:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сенегальский защитник Калиду Кулибали может перебраться из Наполи в Манчестер Юнайтед.

Защитник Наполи Калиду Кулибали возглавил шорт-лист Манчестер Юнайтед на летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Express.

По данным источника, боссы "манкунианцев" недовольны игрой купленных игроков обороны. В клубе считают, что Гарри Магуайр не сумеет решить проблемы в центре защиты.

Также отмечается, что среди потенциальных кандидатов на эту позицию находится игрок Бенфики Рубен Диаш.

В этот день, в 1996 году, Роналдо забил лучший гол в своей карьере (Видео)

В текущем сезоне Кулибали провел за неаполитанцев семь матчей во всех турнирах, а последние игры пропустил из-за травмы.

Ранее сам сенегалец рассказал о целях Наполи на текущий сезон в чемпионате Италии.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Наполи, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Калиду Кулибали.
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