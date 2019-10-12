Скачать
Суббота, 12.10.2019
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае

Сборная Грузии выстояла ничью в поединке отбора Евро-2020 с Ирландией

Сборная Грузии выстояла ничью в поединке отбора Евро-2020 с Ирландией
18:07 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Грузии расписала мировую со сборной Ирландии в поединке седьмого тура отбора на Евро-2020.

Сборная Грузии в поединке квалификации чемпионата Европы 2020 встречалась со сборной Ирландии. Игра проходила в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена". 

Грузия — Ирландия 0:0

Грузия: Лория — Какабадзе, Кашия, Григалава, Табидзе — Канкава, Китеишвили (Абурджания, 90) — Окриашвили (Лобджанидзе, 79), Ананидзе, Вако — Квилитая (Шенгелия, 73).

Ирландия: Рендолф — Колумен, Даффи, Иган, Доэрти — Хендрик, Уилан, Хурихейн (Вильямс, 90+3) — Робинсон (Браун, 73), Коллинс (Конноли, 79), Макклин.

Предупреждение: Григалава - Уилан.

Поединок получился не очень веселым и богатым на голы, да что там на голы, в этом поединке и количество ударов створ ворот можно пересчитать на пальцах одной руки. Их было всего три и те были нанесены Ирландией уже во втором тайме. 

В этот день, в 1996 году, Роналдо забил лучший гол в своей карьере (Видео)

В общем, те кто решили посмотреть этот матч должно быть отлично выспались в этот прекрасный субботний вечер. 

Что касается итогов, то они следующие: сборная Ирландии набрала 12 очков и лидирует в группе D, а вот сборная Грузии с пятью баллами идет на предпоследней позиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Сборная Ирландии, Сборная Грузии, Евро-2020, Новости футбола, Грузия - Ирландия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пике в шутливой форме рассказал о временах Чигринского в Барселоне
02 Сабо о матче Украина - Литва: Такой полузащиты у нашей сборной не было
03 Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
04 Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел
05 Украина 2:0 Литва: События матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь