Сборная Грузии выстояла ничью в поединке отбора Евро-2020 с Ирландией

Новости спорта:Сборная Грузии расписала мировую со сборной Ирландии в поединке седьмого тура отбора на Евро-2020.

Сборная Грузии в поединке квалификации чемпионата Европы 2020 встречалась со сборной Ирландии. Игра проходила в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена".

Грузия — Ирландия 0:0

Грузия: Лория — Какабадзе, Кашия, Григалава, Табидзе — Канкава, Китеишвили (Абурджания, 90) — Окриашвили (Лобджанидзе, 79), Ананидзе, Вако — Квилитая (Шенгелия, 73).

Ирландия: Рендолф — Колумен, Даффи, Иган, Доэрти — Хендрик, Уилан, Хурихейн (Вильямс, 90+3) — Робинсон (Браун, 73), Коллинс (Конноли, 79), Макклин.

Предупреждение: Григалава - Уилан.

Поединок получился не очень веселым и богатым на голы, да что там на голы, в этом поединке и количество ударов створ ворот можно пересчитать на пальцах одной руки. Их было всего три и те были нанесены Ирландией уже во втором тайме.

В общем, те кто решили посмотреть этот матч должно быть отлично выспались в этот прекрасный субботний вечер.

Что касается итогов, то они следующие: сборная Ирландии набрала 12 очков и лидирует в группе D, а вот сборная Грузии с пятью баллами идет на предпоследней позиции.