Сампдория официально объявила имя нового главного тренера

Новости спорта:Бывший наставник Лестера Клаудио Раньери стал главным тренером представителя Серии А Сампдории.

Новым главным тренером Сампдории стал итальянский специалист Клаудио Раньери. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Отмечается, что стороны заключили договор до 30-го июня 2021 года. По предварительной информации, 67-летний специалист будет получать в Генуе один миллион евро в год.

Раньери известен своей работой во многих европейских командах. Последним его местом работы остается Рома, а самым большим достижением — чемпионство в АПЛ с Лестером в сезоне-2015/16.

Напомним, что тренер заменил на этой должности Эусебио ди Франческо. После семи туров Серии А "блучеркьяти" занимают последнее, двадцатое место в турнирной таблице.