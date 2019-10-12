Экс-защитник МЮ рассыпался в комплиментах в адрес Фонсеки

Новости спорта:Английский защитник Ромы Крис Смоллинг поделился своим мнением о португальском тренере Паулу Фонсеке.

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за Рому, рассказал о работе под руководством Паулу Фонсеки.

"Фонсека – очень умный. Во время нашей первой беседы по телефону, я был в Манчестере. Паулу рассказал мне, какого защитника хочет, какие мои характеристики поразили его, и как он видит меня в команде.

Он заставил меня почувствовать себя хорошо, и как только звонок закончился, я сказал себе: "Давай сделаем это". С ним приятно работать, его атакующий стиль подходит мне.

Кажется, я чему-то учусь здесь каждый день, я чувствую себя очень хорошо. Здесь, возможно, все идет даже лучше, чем я ожидал", – поделился Смоллинг в комментарии сайту журналиста Альфредо Педуллы.

К слову, англичанин присоединился к Роме на правах аренды прошлым летом, и уже провел 3 матча за "волков".