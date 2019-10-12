Лидер атаки Наполи рассказал о своих отношениях с Анчелотти

Новости спорта:Форвард Наполи Лоренцо Инсинье прокомментировал предстоящий матч Италии с Грецией.

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье благодарен главному тренер сборной Италии за доверие, которое ему было оказано. Сегодня "голубая эскадра" сыграет с командой Греции в рамках квалификации Евро-2020.

"Манчини всегда проявлял веру в меня, даже когда я вернулся после травмы, он ставил меня в состав в обеих играх, - цитирует Инсинье Rai Sport. - Я горжусь тем, что тренер доверяет всем в команде, и мы все хотим отплатить ему за это".

Несмотря на недавние сообщения в итальянской прессе, Инсинье настаивает, что у него хорошие отношения с главным тренером "Наполи" Карло Анчелотти.

"Это просто сплетни, тренер всегда говорил, что я важный игрок для команды, но некоторые недоразумения случаются, продолжил Инсинье. - Кто-то из сборной Италии спросил меня, могу ли я спорить с Анчелотти. Я сказал ему, что это не аргумент. Время от времени бывают недоразумения, но мы также шутим и надеемся что выиграем трофеи вместе".