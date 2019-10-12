Скачать
Суббота, 12.10.2019
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: все о бое (Фото, Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае
Определились финалисты престижного турнира в Шанхае

Видаль: Мне все еще нужно поднять кубок Лиги чемпионов

Видаль: Мне все еще нужно поднять кубок Лиги чемпионов
19:43 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чилийский полузащитник Артуро Видаль рассказал о своей роли в каталонской Барселоне.

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль поделился мыслями насчет своего положения в каталонском клубе.

"Я счастлив. Пришел сюда, чтобы добиться успеха и помочь команде выполнить свои задачи по завоеванию титулов.

Хочу стать важным членом команды, как и в любом другом клубе в моей карьере. Я здесь не просто для того, чтобы менять клубы каждый раз, когда открывается трансферное окно. Если тренер или команда скажут мне уйти, я охотно это сделаю. Я не против. Но верю, что у меня еще много сил, и хочу добиться большего.

В этот день, в 1996 году, Роналдо забил лучший гол в своей карьере (Видео)

Мне все еще нужно поднять кубок Лиги чемпионов. Хочу завоевать все. "Барселона" – это команда, которая должна выиграть Лигу чемпионов, выиграть Кубок Испании и сохранить Ла Лигу за собой.

Знаю, что это будет сложно, но у нас есть игроки, чтобы достичь этого. Это очень голодная команда, которая хочет выиграть все", – рассказал Артуро Видаль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Артуро Видаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо о матче Украина - Литва: Такой полузащиты у нашей сборной не было
02 Пике в шутливой форме рассказал о временах Чигринского в Барселоне
03 Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
04 Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел
05 Украина 2:0 Литва: События матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь