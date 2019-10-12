Видаль: Мне все еще нужно поднять кубок Лиги чемпионов

Новости спорта:Чилийский полузащитник Артуро Видаль рассказал о своей роли в каталонской Барселоне.

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль поделился мыслями насчет своего положения в каталонском клубе.

"Я счастлив. Пришел сюда, чтобы добиться успеха и помочь команде выполнить свои задачи по завоеванию титулов.

Хочу стать важным членом команды, как и в любом другом клубе в моей карьере. Я здесь не просто для того, чтобы менять клубы каждый раз, когда открывается трансферное окно. Если тренер или команда скажут мне уйти, я охотно это сделаю. Я не против. Но верю, что у меня еще много сил, и хочу добиться большего.

Мне все еще нужно поднять кубок Лиги чемпионов. Хочу завоевать все. "Барселона" – это команда, которая должна выиграть Лигу чемпионов, выиграть Кубок Испании и сохранить Ла Лигу за собой.

Знаю, что это будет сложно, но у нас есть игроки, чтобы достичь этого. Это очень голодная команда, которая хочет выиграть все", – рассказал Артуро Видаль.