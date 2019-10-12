Манчини назвал цель сборной Италии на Евро-2020

Новости спорта:Наставник сборной Италии Роберто Манчини назвал главную цель его команды на чемпионате Европы 2020.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что его команда намерена добиться победы на чемпионате Европы в 2020 году.

"Строить команду вначале было сложнее, чем сейчас. Но у нас есть по-3-4 игрока из одного клуба, а им легче работать друг с другом".

"Мы рады, что нынешняя команда обретает форму. Мы играем в атакующий футбол и относительно неплохо защищаемся. У нас есть почти год до Евро, нам нужно улучшаться, но цель — победить на турнире. Италия выиграла четыре чемпионата мира, мы должны стремиться к победе и в этот раз", — цитирует Манчини Sky Italia.

Ранее наставник итальянцев прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда Марио Балотелли в сборную.

Сборная Италии сыграет дома против Греции 12 октября, после чего отправится на выездной матч против Лихтенштейна, который пройдет 15 октября.